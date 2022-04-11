Sky News: Песков "не узнал" бронемашину РФ, убившую женщину в Буче
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в прямом эфире был пойман на лжи по поводу непричастности российских военных к убийствам мирных жителей в городе Буча Киевской области. Об этом, ссылаясь на Sky News, пишет Константин Катышев, Корреспондент.
Так, в эфире телеканала Пескову показали видео, на котором экипаж российской бронемашины расстреливает женщину на велосипеде.
Спикер Кремля "усомнился", что это именно российский броневик. Тогда ведущий показал ему увеличенный кадр, где видно, что на броне соседней бронемашины изображена буква "V".
В свою очередь, Песков продолжил возражать, заявив, что это
"не та машина, которая стреляла".