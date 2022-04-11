Sky News: Песков "не узнал" бронемашину РФ, убившую женщину в Буче

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в прямом эфире был пойман на лжи по поводу непричастности российских военных к убийствам мирных жителей в городе Буча Киевской области. Об этом, ссылаясь на Sky News, пишет Константин Катышев, Корреспондент.

Так, в эфире телеканала Пескову показали видео, на котором экипаж российской бронемашины расстреливает женщину на велосипеде.

Спікеру Кремля Пєскову показали відео, на якому екіпаж російської бронемашини розстрілює у Бучі жінку на велосипеді. Той засумнівався, що цей танк належить РФ.



У відповідь ведучий показав збільшений кадр, у якому видно, що на броні зображена буква V pic.twitter.com/XGyRBBcIMd — НВ (@tweetsNV) April 11, 2022

Спикер Кремля "усомнился", что это именно российский броневик. Тогда ведущий показал ему увеличенный кадр, где видно, что на броне соседней бронемашины изображена буква "V".