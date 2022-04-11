Зеленский: Запад не был объединенным до войны РФ против Украины
Президент Владимир Зеленский считает, что именно война России против Украины по-настоящему объединила Запад. Об этом, со ссылкой на его интервью для CBS, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.
По словам президента, если бы западные страны раньше выступили единым фронтом, то можно было бы предотвратить вторжение.
"Мог ли объединенный Запад предотвратить это? Я считаю, есть высокий процент того, что они могли бы сделать. Путин может не слышать меня, мне это понятно, потому что у них имперские амбиции, у них большая страна с большой армией. Хотя сейчас они понимают, что мы можем отвечать. Но не слышать США, Великобританию или объединенный западный мир – он не мог не слышать жесткую единую позицию. Запад не был объединенным до этого вторжения, это все разговоры", – отметил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что понимает политиков, которые заигрывают с Россией, поскольку они не хотят выходить из зоны комфорта.