ГПСУ: в отдельных областях возобновляется контроль за границей

В Киевской, Черниговской и Сумской областях начинается процесс возобновления контроля за украинской границей, участки которого ранее были захвачены российскими оккупантами. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге, сообщает Новое время.

"По отдельным областям, в частности Киевская, Черниговская, Сумская, начинается процесс возобновления контроля за государственной границей, где мы не контролировали участки. В частности, в пограничных подразделениях. Подчеркну, что они размещаются на определенной удаленности от границы, во всех этих трех областях уже подняты государственные флаги Украины" , — пояснил он.

По словам Демченко, пограничники работают вместе с представителями ВСУ. Они обследуют участки приграничья, чтобы пограничные наряды могли как можно ближе дойти до линии государственной границы.

Спикер ГПСУ добавил, что существует опасность минирования местности.

Напомним, что сейчас оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.