Handelsblatt: немецкий концерн готов поставить Украине до 50 танков

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о готовности поставить Украине до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder. Для их отправки необходимо разрешение правительства ФРГ.﻿ Об этом, со ссылкой на издание Handelsblatt, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как информирует издание, ссылаясь на голову Rheinmetall Армина Паппергера, концерн может доставить первые танки за шесть недель, а остальные – в течение следующих трех месяцев, через свою дочернюю компанию Rheinmetall Italia, если получит зеленый свет от немецкого правительства.

"Первый Leopard 1 может быть поставлен за шесть недель" , – сказал он.

Отмечено, что боевые танки Rheinmetall Leopard 1 являются предыдущей моделью Leopard 2, которые в настоящее время находятся на вооружении немецких вооруженных сил.

Сообщается, что армии, которые его используют, вернули их поставщику для модернизации оборудования.