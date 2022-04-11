Минобороны: РФ потеряла в Украине больше вертолетов, чем за предыдущие 4 войны

За 45 дней войны против Украины РФ потеряла 137 вертолетов. Это больше, чем за время четырех предыдущих войн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Украине.

"За 45 дней войны в Украине рашисты потеряли 137 вертолетов!" – говорится в сообщении.

Для сравнения в Минобороны привели следующие факты: в первую чеченскую войну РФ потеряла 21 вертолет, вторую чеченскую – 36 вертолетов, грузинскую – 3 вертолета, сирийскую – 23 вертолета.

То есть, в 4 войнах РФ потеряла всего 83 вертолета.