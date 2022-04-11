МИД: Канада вводит санкции против предприятий оборонного сектора РФ
Канада вводит санкции против 33 российских предприятий, относящихся к оборонному сектору. Они прямо или косвенно поддерживали российское войско, сообщает 24 Канал.
Об этом рассказала министр иностранных дел Мелани Жоли.
По словам чиновницы, меры предусматривают заморозку активов и запрет на деятельность включенных в список организаций. В частности:
- Московского физико-технического института,
- ООО "Интеграл СПБ",
- ОАО "Судостроительный завод "Вымпел".
"Канада всегда была и всегда будет стоять на стороне Украины... Эти мероприятия являются примером нашей непреклонной поддержки Украины и ее народа", – сказала Жоли.
Заметим, что после полномасштабного нападения России, Канада ввела санкции против более 700 физических и юридических лиц из России и Беларуси.