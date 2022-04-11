Гайдай: оккупанты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения
Российские оккупанты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, погиб один человек.
Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
"Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжают разбирать завалы. Уже есть один погибший", — написал он.
Ранее Гайдай сообщал, что в городах Луганской области не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры, все разрушено российскими оккупантами.