Гайдай: оккупанты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения

Российские оккупанты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, погиб один человек.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжают разбирать завалы. Уже есть один погибший" , — написал он.

Ранее Гайдай сообщал, что в городах Луганской области не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры, все разрушено российскими оккупантами.