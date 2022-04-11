CNN: в Пакистане избрали нового главу правительства

В Пакистане лидера оппозиции Шехбаза Шарифа избрали новым премьер-министром страны после того, как Имран Хану был объявлен вотум недоверия из-за обвинений в плохом управлении.﻿ Об этом, ссылаясь на CNN, сообщает Новое время.

В последние месяцы Шехбаз Шариф возглавил кампанию по смещению Хана с поста главы правительства Пакистана из-за обвинений в плохом государственном и экономическом управлении. Вместе с оппозицией он призвал Хана уйти в отставку перед вотумом недоверия, который, как многие ожидали, приведет к увольнению Хана.

Экс-премьер неоднократно отвергал критику и вместо этого утверждал, что действия против него были попыткой смены режима, поддерживаемой Вашингтоном и некоторыми членами оппозиции. Обвинения были отвергнуты как Госдепартаментом США, так и пакистанской оппозицией.

Впоследствии вице-спикер парламента заблокировал вотум недоверия Хану. Затем Хан распустил парламент и призвал к досрочным выборам. Оппозиция оспорила действия Хана в высшем суде Пакистана, а Шехбаз Шариф назвал их "ни чем иным, как государственной изменой" . На прошлой неделе суд постановил, что блокирование вотума недоверия Хану было неконституционным и проложило путь к приходу к власти Шахбаза Шарифа.

Шариф, бывший главный министр провинции Пенджаб и младший брат трижды премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, будет занимать пост премьер-министра до следующих выборов, которые, как ожидается, состоятся в 2023 году.