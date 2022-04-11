ОК "ЮГ": враг не оставляет попыток продвинуться на Николаевском направлении

Оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, однако безуспешно. Украинские военные уничтожают врага, оттесняют его с занимаемых позиций и уничтожают логистику оккупантов.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Оккупанты не оставляют попыток улучшить свое положение на Николаевском направлении, но они не имеют успеха" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг продолжает атаковать южные регионы артиллерией и ракетными обстрелами.

Также не прекращаются информационные атаки на гражданское население юга Украины. Так, в Херсонской области агитируют за создание так называемой "херсонской народной республики", однако местные противодействуют оккупантам сознательным гражданским сопротивлением.

Совместно с пограничниками украинские военнослужащие продолжают обеспечивать эвакуацию гражданского населения из "горячих" точек Николаевской области и временно оккупированных территорий Херсона в безопасные зоны.

Обстановка в Черном море остается без изменений, сохраняется высокая вероятность ракетных атак.