Разведка опубликовала данные оккупантов, зверствовавших в Бородянке

Главное управление разведки Минобороны опубликовало данные российских военных 234 десантно-штурмового полка. Они совершали геноцид украинского народа в Бородянке Киевской области.﻿

Об этом сообщила пресс-служба﻿ ГУР МО.

Со списком оккупантов, совершающих преступления против украинского народа можно ознакомиться по ссылке﻿.

"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 234 десантно-штурмового полка (военная часть 74268) м. Псков, принимавших участие в геноциде народа Украины в Киевской области! Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!" – говорится в сообщении.

Ранее украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче".