Зеленский: война перешла в самый сложный этап

В Украине начинается самый сложный этап войны на востоке страны, заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS, сообщает Корреспондент.

"Мы не знаем, какое количество техники будет, и понимаем, что будет в разы больше, чем сейчас. Мы видим скопление военных, техники у востока и юга нашего государства. Мы понимаем почти все коридоры, куда пойдет враг. Мы понимаем, что он собирается сделать, и понимаем, что от скорости того, как нам будут помогать, и прежде всего, кстати, США, от той скорости, как они смогут нам передать оружие, честно скажу вам, зависит, выстоим мы или нет" , - заявил он.

Зеленский отметил, что "не готов" отдавать территории за мир с Россией.

"Готовы ли мы отдать территории за мир? Мы не готовы отдавать свои территории. Я бы не хотел попасть в ситуацию, когда мне придется об этом думать и реально отвечать на этот вопрос. Мы уже отдали жизни многих людей, чтобы сберечь государство. Мы как минимум должны им… Но это жизнь и бывает по разному" , - сказал он.

"Мы понимаем российскую сторону. Они говорят: признайте Крым российской территорией… Я точно это признавать не буду. А потом они говорят: давайте решим вопрос с Донбассом. А аппетит там вырос, они хотят весь Донбасс. А потом они оккупировали Херсонскую область и были бы рады забрать юг. Такие вопросы будут вставать на встрече (с Путиным), если она будет" , - добавил он.

Также Зеленский ответил на вопрос, что будет являться для него победой.

"Ее почувствуют наши люди. Они вернутся. Возращение людей – это кровь для организма. Без них ничего нет, и смысла нет в территориях. Вернутся люди, бомбардировки закончатся, мы вернем наши территории и военных. России на них не будет. Да, я понимаю, что они не выйдут из Крыма. Я понимаю, что будем долго бороться и торговаться за территории на востоке, на Донбассе. Вернутся люди, уйдут танки, тогда это будет победа" , - сказал он.

Ранее в Офисе президента заявили, что российские войска начали первый этап наступления на востоке Украины. При этом ожидается прибытие подкрепления.