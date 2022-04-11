Лавров озвучил новую цель "спецоперации" в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "военная операция" России в Украине имеет своей целью покончить с курсом США на доминирование в мире, сообщает Корреспондент.

"Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене. Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю" , - цитируют РосСМИ слова Лаврова.

При этом политику Запада по отношению к Москве Лавров назвал "озлобленной и остервенелой". Глава МИД РФ также заявил, что власти Евросоюза рассматривают Киев как своеобразный плацдарм для подавления России. Но отметил, что Россия никогда не будет подчиняться давлению.

Он также раскритиковал слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что война с Россией будет выиграна на поле битвы. Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия выступает за переговоры с Украиной.

При этом он обвинил украинскую делегацию в том, что она на переговорах "изворачивается на 180 градусов".