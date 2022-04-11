Залужный: мы держим связь с защитниками Мариуполя
Оборона Мариуполя продолжается, делается все возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирного населения во всех направлениях.
Об этом написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Продолжается оборона Мариуполя. Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчива и поддерживается", - говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что проведение оборонных операций не является темой публичных обсуждений.
"Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей во всех направлениях. Верьте в Вооруженные Силы Украины!" – написал Залужный.