Залужный: мы держим связь с защитниками Мариуполя

Оборона Мариуполя продолжается, делается все возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирного населения во всех направлениях.

Об этом написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Продолжается оборона Мариуполя. Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчива и поддерживается" , - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что проведение оборонных операций не является темой публичных обсуждений.