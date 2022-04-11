Боррель выступил за немедленные поставки оружия Украине
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине все оружие, которое она просит. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что после поездки в Киев глава европейской дипломатии обратился к странам ЕС с призывом предоставить оружие Украине, поскольку она готовится к активизации российской военной кампании. При этом Боррель подчеркнул европейским дипломатам, что решение необходимо принять в ближайшие дни, а не недели.
Предполагается, что военная кампания на востоке Украины будет иметь решающее значение для исхода войны. Поэтому у Киева есть лишь небольшое окно для подготовки и получения необходимого оружия.
По данным Bloomberg, большинство стран ЕС взяли обязательство изучить запросы на поставки танков и реактивных систем залпового огня. Эта тема должна обсуждаться на встрече министров иностранных дел в Люксембурге в понедельник.
Ранее в субботу Боррель заявил, что война с Россией будет выиграна на поле битвы. А сегодня глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украине нужно больше военной техники, особенно тяжелого оружия, и сейчас нет времени для отговорок.