Минобороны: РФ почти готова к наступлению на Донбассе
Россия уже почти закончила подготовку к наступательной операции на Донбассе, боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей могут начаться в ближайшее время. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что противник перешел к фазе завершения возобновления своих подразделений и перебрасывания их на территории Донецкой и Луганской областей.
"Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся на этих территориях уже где-то в ближайшее время. В то же время украинская армия к этому готова", – информирует спикер.
По словам Мотузяныка, в последнее время в Донецкой и Луганской областях вдоль линии разграничения количество российских войск значительно увеличилось и будет продолжать увеличиваться.
В Минобороны также сообщают, что возможное возобновление наступления РФ на Киев будет зависеть от боевых действий в Донецкой и Луганской областях
"На данный момент с территории Киевской и Черниговской областей российские подразделения были частично выбиты, частично они сами отошли, переброшены на территорию Беларуси, оттуда - на территорию России, и оттуда - на территорию Востока Украины. Вопрос возможного возобновления наступления противника на столицу будет зависеть от тех боевых действий, которые будут продолжаться в Донецкой и Луганской областях", - сказал Мотузянык.
Он отметил, что известно о нескольких батальонных тактических группах на территории Республики Беларусь, осуществляющих демонстрационные действия.