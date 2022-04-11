ЕC подготовил план поставок газа Украине

Евросоюз подготовил план реверсных поставок газа в Украину на случай перебоев поставок из России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, сообщает Корреспондент.

"Она рассказала журналистам в Вене, что ЕС в нынешней ситуации не может считать Россию достойным доверия партнером, и поэтому перебои не исключены" , - сказано в статье.

Также Симсон отметила, что в Брюсселе оценивают, какие трудности возникнут у экономик и жителей ЕС, если это интеграционное объединение введет эмбарго на поставки нефти из России.

Ранее Оператор ГТС заявил об угрозе трети транзита газа из-за вмешательства оккупантов в работу КС Новопсков, что может привести к остановке транзита через ГИС Сохрановка.