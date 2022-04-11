Хорватия выдворяет 24 российских дипломата

Министерство иностранных дел Хорватии вызвало российского посла и сообщило о высылке из страны 24 работников посольства россии в Загребе из-за российского вторжения в Украину. Об этом говорится в пресс-релизе хорватского МИД, сообщает Укринформ.

«В понедельник министерство иностранных и европейских дел вызвало российского посла, чтобы осудить жестокую агрессию и многочисленные военные преступления РФ против Украины» , - отметили в ведомстве.

В то же время послу вручили дипломатическую ноту и сообщили, что, согласно 11 статье Венской конвенции о дипломатических отношениях, Хорватия приняла решение сравнять размер дипломатического представительства Российской Федерации с дипломатическим представительством Республики Хорватия в Москве.

Согласно статье конвенции, государство пребывания иностранной миссии может потребовать от иностранного дипломатического представительства или консульского учреждения устанавливать размер представительства в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия в государстве пребывания, а также потребности конкретной миссии.

Таким образом, как отметили в МИДе, из Хорватии выслали 18 дипломатов и шесть административных работников российского посольства.

В Загребе еще раз подчеркнули, что призывают россию немедленно прекратить военные действия и вывести войска из Украины, а также организовать пути эвакуации и гуманитарные коридоры.