В "Слуге" анонсировали строительство новых домов с бомбоубежищами

Восстанавливая уничтоженное во время войны жилье, особое внимание будут уделять фактору безопасности и проектировать новые дома с "современными комфортными" бомбоубежищами.﻿ Об этом заявила глава политической партии "Слуга Народа" и замглавы профильного комитета ВРУ Елена Шуляк, сообщает Экономическая правда.

"Мы рассматриваем опыт Израиля, использующий эти нормы с 2004 года. Жилье строится с бункерами, оборудованными всем необходимым для комфортного пребывания. Для старых домов строят отдельные бункеры" , – заявила﻿ она.

По ее словам, заказчиком новых строительных норм выступит Министерство развития общин и территорий, а государственные институты их разработают, и у новых домов будет бомбоубежище.

Она пояснила, что проектировщики не смогут игнорировать новые строительные нормы, ведь в этом случае проект не пройдет экспертизу, и застройщик не сможет строить.