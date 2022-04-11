Премьеры Украины и Литвы посетили Бородянку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните посетил Бородянку, чтобы показать ей последствия пребывания российских войск, сообщает Укринформ.

«Бородянка – одна из болезненных ран на теле Украины. Сегодня посетили освобожденный пгт на Киевщине с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Последствия оккупации русскими варварами ужасают. Смерть и руина – это то, что несет так называемый «русский мир» , – говорится в Телеграм главы украинского правительства.

По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных в результате обстрелов российскими войсками домов.

«Это все, на что способен враг – воевать с мирным населением. Мы привлечем к ответственности каждого, кто виноват в этих зверствах» , – заверил глава правительства.

Он добавил, что Литва и другие европейские партнеры поддерживают Украину на пути установления справедливости.