Терехов рассказал о военной обстановке и разрушениях Харькова

В Харькове в результате действий РФ разрушены или повреждены уже более 1 600 многоэтажных жилых домов.﻿ Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сказал в интервью CNN, сообщает Укринформ.

«Агрессор продолжает бомбить жилые районы Харькова. 1617 многоэтажных жилых домов разрушены с начала войны», – цитирует пресс-служба Харьковского городского совета интервью Терехова.

По его словам, обстрелы продолжались и в эти субботу и воскресенье. В конце воскресного дня враг применил крылатые ракеты. Мэр отметил, что страдают люди – есть погибшие, пострадавшие, разрушается инфраструктура Харькова.

Терехов подчеркнул, что украинские военные держат оборону города, благодаря их героическим усилиям и помощи западных партнеров, в том числе Великобритании, которая поставляет оружие, ВСУ имеют возможность эффективно бороться.

По его словам, несмотря на войну, многие не хотят покидать родной город, хотя имеют возможность эвакуироваться.

Также Терехов заявил, что от союзников Украине требуется вооружение и политическая поддержка. Кроме того, не лишней будет и гуманитарная помощь – продукты, медикаменты и предметы первой необходимости получают, но их постоянно раздают людям.