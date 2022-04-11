Российский автозавод "УАЗ" приостановил производство

"Ульяновский автомобильный завод" ("УАЗ") объявил для всех своих сотрудников дополнительный недельный корпоративный отпуск в первой половине мая, сообщает Экономическая правда.

Как пишет российский "Интерфакс", с учетом выходных дней, нерабочие дни на "УАЗе" продлятся с 30 апреля по 15 мая. Автомобили в этот период будут отгружаться в плановом порядке, а на предприятии, говорит компания, будет проведен ремонт оборудования.

Производство автомобилей возобновится 16 мая. Ранее "УАЗ" 14-15 марта прерывал уборку автомобилей для проведения внеплановой инвентаризации.

"УАЗ" – основной актив группы "Соллерс Авто". У группы в России есть совместные предприятия с Ford (ООО "Соллерс Форд", Елабуга), Mazda ("ООО Мазда Соллерс Мануфекчуринг Рус", Владивосток) и Isuzu (ООО "Исузу Соллерс", Ульяновск).

Это не первый случай, когда российские автопроизводители приостанавливают или сокращают производство. Так, российский АвтоВАЗ ввел режим четырехдневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня.

Работники завода также уходят в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля из-за "длительного кризиса в поставках электронных компонентов".