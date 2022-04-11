ЕС готовится обсудить на следующей неделе новые санкций против РФ
Европейский Союз, возможно, начнет обсуждение шестого пакета санкций против России на следующей неделе. Об этом информировал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.
По его словам, больше всего дебатов будет вокруг ограничений по нефтепродуктам.
"Шестой пакет санкций ЕС против России, скорее всего, представят странам-членам вскоре после Пасхи (17 апреля). Первый из крупных вопросов - на какие нефтепродукты распространят полное эмбарго, даже с переходным периодом - достичь консенсуса будет непросто", - сообщил Джозвяк.
Пятый пакет санкций против России из-за ее войны против Украины Совет ЕС утвердил на прошлой неделе. Он предусматривает, среди прочего, эмбарго на импорт российского угля с августа 2022 г., запрет российским и белорусским грузовым перевозчикам работать в ЕС, запрет предоставлять доступ к портам ЕС судам, зарегистрированным под флагом России (кроме некоторых исключений).