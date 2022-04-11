ЕС готовится обсудить на следующей неделе новые санкций против РФ

Европейский Союз, возможно, начнет обсуждение шестого пакета санкций против России на следующей неделе.﻿ Об этом информировал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.

По его словам, больше всего дебатов будет вокруг ограничений по нефтепродуктам.

"Шестой пакет санкций ЕС против России, скорее всего, представят странам-членам вскоре после Пасхи (17 апреля). Первый из крупных вопросов - на какие нефтепродукты распространят полное эмбарго, даже с переходным периодом - достичь консенсуса будет непросто" , - сообщил Джозвяк.

the EU's 6th sanctions package on #Russia will most likely be presented to member states shortly after Easter. 1 of the big issue will be how many oil products that will be included as a full oil embargo, even with a phase out period, will be hard to reach consensus on. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 11, 2022

Пятый пакет санкций против России из-за ее войны против Украины Совет ЕС утвердил на прошлой неделе. Он предусматривает, среди прочего, эмбарго на импорт российского угля с августа 2022 г., запрет российским и белорусским грузовым перевозчикам работать в ЕС, запрет предоставлять доступ к портам ЕС судам, зарегистрированным под флагом России (кроме некоторых исключений).