Лавров: переговоры с Украиной будут продолжаться без пауз в боевых действиях

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит переговорный процесс с Киевом, но боевые действия в настоящее время приостанавливать не будут. Об этом Лавров заявил в интервью России 24, сообщает УНИАН.

"Не вижу причин, по которым их (переговоры) не можем продолжать, хотя украинская сторона каждый раз выворачивается, бывает, на 180 градусов, отвергая то, что она сама предлагала несколько дней назад, например. Однако мы люди терпеливые и настойчивые" , - заявил глава российского МИДа.

При этом пауз в боевых действиях не будет. По словам Лаврова, накануне первого раунда переговоров Путин якобы дал приказ прекратить огонь, но Украина "не ответила взаимностью".