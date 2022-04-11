Расследование Польши заявило о причастности РФ к Смоленской авиакатастрофе
Согласно данным расследования Польши, причиной Смоленской авиакатастрофы стал взрыв в левом крыле самолета. К гибели президента Леха Качиньского причастна Российская Федерация. Об этом пишет Spidersweb, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
По словам главы подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, бывшего министра национальной обороны Польши Антония Мацеревича, следствие уже установило точное место и время взрыва.
Отмечается, что взрыв произошел на расстоянии 100 метров до березы, при том, что в местности не было никаких высоких деревьев или препятствий. Также были найдены следы взрывчатки на 190 элементах самолета Ту-154М.
Британская лаборатория, со своей стороны, подтвердила наличие тротила и других соединений в 89 из 238 исследованных образцов. Более того, были обнаружены избыточные количества алюминия относительно кремния, что подтверждает термобарический взрыв оксида этилена.
Как отметил бывший министр, Россия затрудняла доступ к фрагментам самолета, технической документации и записям из кабины еще с начала расследования. Следователи до сих пор не увидели оригинальной записи регистраторов полета, части деталей и документов с военного аэродрома "Смоленск-Северный".
Смоленская трагедия. Что известно:
- авиакатастрофа произошла 10 апреля 2010 года под Смоленского неподалеку от военного аэродрома "Смоленск-Северный";
- на борту самолета находилась делегация Польши и лично президент Лех Качиньский;
- в результате авиакатастрофы погибли 96 человек;
- предварительный отчет расследования от 2011 года был признан недействительным. Еще тогда подкомиссия заявила о том, что самолет разбился из-за контролируемого сближение с землей;
- Мацеревич убежден в том, что отчет фальшивый и был сделан под политическим давлением.