ГУР: раненных российских военных агитируют возвращаться на войну
Раненых русских солдат убеждают возвращаться на войну. Для этого распространяются в военных медучреждениях РФ фейки. Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны, сообщает Укринформ.
"Оккупанты усиливают антиукраинскую, антизападную пропаганду в российских военных медицинских учреждениях. Для этого военно-политическое управление восточного военного округа РФ требует организовать "проведение военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денацификации Украины с использованием специального выпуска газеты "Комсомольская правда", - говорится в Телеграме разведки.
В ГУР сообщают, что российские госпитали переполнены военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях в Украине, с ранениями разной тяжести. Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий.
"Эту ситуацию российские пропагандисты пытаются переломить с помощью спецвыпуска "Комсомольской правды". В нем размещены постановочные фотографии радости "освобожденных украинцев", материалы о "фейковости" мировой прессы и о поддержке россиян войны против Украины", - добавляют в разведке.