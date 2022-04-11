ГУР: раненных российских военных агитируют возвращаться на войну

Раненых русских солдат убеждают возвращаться на войну. Для этого распространяются в военных медучреждениях РФ фейки.﻿ Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны, сообщает Укринформ.

"Оккупанты усиливают антиукраинскую, антизападную пропаганду в российских военных медицинских учреждениях. Для этого военно-политическое управление восточного военного округа РФ требует организовать "проведение военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денацификации Украины с использованием специального выпуска газеты "Комсомольская правда" , - говорится в Телеграме разведки.

В ГУР сообщают, что российские госпитали переполнены военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях в Украине, с ранениями разной тяжести. Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий.