Вся правда о зарплатах, стоимости продуктов и квартир в Молдове

По состоянию на 11 апреля, по данным ООН, более 411,3 тыс. украинцев покинули собственные дома и поехали в поисках убежища в Молдову. Многие уже выразили желание остаться там, сообщает Сегодня.

По предварительным расчетам, общая стоимость проживания в Молдове для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 590 долларов (ориентировочно 17,2 тыс. грн по курсу 11 апреля), без учета стоимости жилья.

Цены на продукты

Согласно мониторингу цен, можно заключить, что продукты в Молдове дешевле, чем в Украине, Венгрии или Словакии.

Для сравнения мы выбрали обновленные в марте данные стоимость товаров в Молдове TravelTables и средние мартовские данные Минфина.

Продукт Цена продукта в Молдове Цена продукта в Украине Молоко 1л. 17,43 грн 31,36 грн Буханка белого хлеба 9,39грн 26,41 грн Белый рис 1 кг 28,96 грн 34,45 грн Яйца 10 шт 28,6 грн 40,30 грн Твердый творог 1 кг 150,97грн 331,90 грн Филе куриное 1 кг 97,34 грн 120,47 грн Говяжья вырезка 1 кг 137,02 грн 242,28 грн Яблоки 1 кг 16,63 грн 13,24 грн Бананы 1 кг 36,20 грн 35,97 грн Картофель 1 кг 11,80 грн 14,87 грн

Следует также отметить, что стоимость пачки сигарет в Молдове в среднем обойдется в 38,61 грн, бутылки вина – 92,78 грн.

Если говорить о посещении ресторанов и кафе, то чашка капучино обойдется вам в 35,13 грн примерно, а в целом питание в недорогом ресторане для одного — в 108,33 грн.

Стоимость аренды жилья

Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтами Booking или Airbnb.

В общем, если оценивать средние цены на аренду квартир в Молдове, то можно сделать вывод, что:

Однокомнатная квартира в центре города вам обойдется в 7,5 тыс. грн;

однокомнатная квартира подальше от центра — 4,8 тыс. грн.;

трехкомнатная квартира в центре города — 11,6 тыс. грн.;

трехкомнатная подальше от центра – ориентировочно 8,9 тыс. грн.

Рассмотрим также цены в столице Кишиневе на примере. Как и во всех столицах, стоимость квартир дороже, чем в других городах. По данным Airbnb, арендовать жилье можно от 300 до 1,5 тыс. долларов (ориентировочно 8,7–43 тыс. грн). Чаще всего сейчас предлагают квартиры для беженцев. Жилье имеет несколько комнат и много спальных мест.

Однокомнатную квартиру можно найти даже со стоимостью аренды 65 евро (ориентировочно 2 тыс. грн).

Стоимость квартир в Кишиневе / Фото: Airbnb

Не стоит забывать и о коммунальных услугах, которые в среднем стоят в Молдове — 3,1 тыс. грн (основные коммунальные услуги для квартиры площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление, воду и вывоз мусора).

Общественный транспорт и мобильная связь

Общественный транспорт в основном представлен автобусами, троллейбусами и маршрутками. Цены на билеты довольно дешевые:

единоразовый билет обойдется ориентировочно в 5 грн;

проездной на месяц — 154,7 грн.

Если говорить о такси, то цена за посадку ориентировочно 46,39 грн, каждый последующий километр – 4,02 грн. Стоимость 1л. бензина – 26,55 грн в среднем.

Стоимость мобильной связи (мобильный интернет и связь в Молдове представлены тремя операторами: Orange Moldova, Moldcell, Unite) без скидки и специальных тарифов за 1 мин. – 2,41 грн, интернет с 60 Мбит/с обойдется в среднем в 247,5 грн в месяц.

Работа для украинцев

Как и работодатели других стран, в Молдове также пытаются переформатировать свою работу из-за большого количества переселенцев из Украины, а именно женщин.

Им сейчас предлагают следующие вакансии:

менеджер по продажам со знанием английского языка (1000 долл. или 29,2 тыс. грн);

маркетолог (1000-3000 долл. или 29,2-87,7 тыс. грн);

работник на рецепцию (нужно знание русского, английского и румынского).

Однако вакансий для мужчин больше, обычно ищут: каменщиков, штукатуров, забойщиков животных, разнорабочих, водителей.

Для вакансий, требующих меньшего опыта, знаний или навыков, предлагают, как правило, и меньшую зарплату. По данным Минфина, средняя зарплата в Молдове по состоянию на июнь 2021 года – 502 долл. в месяц (14,6 грн ориентировочно).

Помощь беженцам в Молдове

Для тех, у кого нет жилья, Национальное агентство соцпомощи по всей Молдове создало свыше 70 центров временного размещения беженцев. 27 центров размещения расположены в Кишиневе. Федерация футбола Молдовы также размещает и снабжает едой около 500 беженцев.

Организации Молдовы, которые помогают украинским беженцам: