Боррель: ЕС не смог ввести санкции на энергоносители из РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал об отсутствии согласия стран-членов на введение санкции на российские газ и нефть.﻿ Об этом, со ссылкой на РИА Новости, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Боррель признал, что страны-члены Евросоюза еще не договорились об эмбарго на покупку энергоносителей из РФ. В скором времени дипломаты 28 стран запланировали новый раунд переговоров.