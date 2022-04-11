Боррель: ЕС не смог ввести санкции на энергоносители из РФ
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал об отсутствии согласия стран-членов на введение санкции на российские газ и нефть. Об этом, со ссылкой на РИА Новости, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.
Боррель признал, что страны-члены Евросоюза еще не договорились об эмбарго на покупку энергоносителей из РФ. В скором времени дипломаты 28 стран запланировали новый раунд переговоров.
"Главы МИД стран ЕС не приняли решений о санкциях в отношении российских нефти и газа. Договорились продолжить обсуждение", – констатировал Боррель.