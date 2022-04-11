Грузия и Молдова получили от Еврокомиссии опросники по статусу кандидата

В понедельник, 11 апреля, состоялась встреча глав МИД Грузии и Молдовы Ильи Дарчиашвили и Ника Попеску с еврокомиссаром по соседству и расширению ЕС Оливером Варгеи. Обе страны получили опросники о членстве в Евросоюзе, сообщает 24 Канал.

Так, сегодня Европейский комиссар по соседству и расширению ЕС передал анкеты по заявке ЕС министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили и министру Молдовы Нику Попеску в Люксембурге.

"Это первый шаг на вашем европейском пути. Мы готовы работать с вами очень быстро, чтобы предоставить заключение Европейскому совету в соответствии с запросом" , – отметил Варгеи.

После того как власти двух стран ответят на вопросы по анкете, Еврокомиссия подготовит отчет и передаст его в Евросовет.

I handed over the questionnaire on #EU ???????? application to Foreign Minister of #Georgia ???????? @iliadarch in Luxembourg today: ‘This is the first step on your European path. We are ready to work with you very fast to deliver the opinion to the European Council as requested.´ pic.twitter.com/qfANjr4H7V — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 11, 2022

I handed over the questionnaire on #EU ???????? application to Foreign Minister of #Moldova ???????? @nicupopescu in Luxembourg today: ‘A first step. We are ready to go very fast, so the faster you fill it out, the faster we will be able to provide the opinion to the European Council.’ pic.twitter.com/2pVkxGf0By — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 11, 2022

Заметим, что Молдова и Грузия подали заявку сразу вслед за Украиной, которая приняла такое решение после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.