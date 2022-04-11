Канцлер Австрии прокомментировал встречу с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер во время переговоров с Владимиром Путиным заявил, что война в Украине должна прекратиться. Об этом, со ссылкой Kronen Zeitung, сообщает Новое время.

Переговоры Нехаммера с Путиным прошли в подмосковной резиденции в Ново-Огареве и продолжались около 75 минут. Как отмечает издание, ни рукопожатий, ни совместных фотографий не было — вероятно, из опасений, что Россия может использовать их в своих пропагандистских целях.

По словам австрийского канцлера, встреча была "очень жесткой и прямой" и не являлась дружеским визитом. Нехаммер хотел сделать все возможное, чтобы добиться прекращения боевых действий или по крайней мере прогресса по гуманитарным вопросам для мирных жителей Украины, пишет издание. Он призывал открыть гуманитарные коридоры для эвакуации раненых и других уязвимых групп, в частности, из Мариуполя и других осажденных городов, и для доставки туда воды и продуктов.

"Несмотря на все разногласия, для меня нет альтернативы поиску прямого диалога с Россией" , — цитирует издание Нехаммера.

Во время встречи с Путиным австрийский канцлер дал понять, что санкции против России будут ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут гибнуть люди. Также Нехаммер коснулся военных преступлений в Буче и других городах, совершенных российскими оккупантами, и заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

"Самым важным моим посланием Путину было то, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон" , — сообщает Kurier со ссылкой на заявление канцлера.

Карл Нехаммер — первый европейский лидер, который лично встретился с Путиным после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

9 апреля канцлер Австрии посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также посетил Бучу и заявил о планах Вены ужесточать санкции против России, пока не закончится война.