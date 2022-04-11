ЕС отправляет в Украину миссию для сбора доказательств военных преступлений

Главы Министерств иностранных дел стран ЕС согласовали отправление в Украину специальной миссии. Она займется сбором доказательств военных преступлений России.﻿ Об этом заявил главы европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По его словам, для работы по выявлению военных преступлений будут выделены финансовые средства.

Также в понедельник, 11 апреля, главы МИД Евросоюза встретились с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом для обсуждения дальнейших действий касательно Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Виновных в тяжких преступлениях нужно привлечь к ответственности" , - отметил он.

По его словам, Латвия поддерживает работу прокурора и внесла 100 тысяч евро для финансирования.