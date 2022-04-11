Финляндия предложила Эстонии помочь с украинскими беженцами

Финляндия предложила Эстонии помощь с приемом украинцев, приезжающих в страну из-за войны, сообщает Европейская правда.

Как пишут финские СМИ, среди прочего, Финляндия готова переместить к себе людей из наиболее уязвимых категорий, таких как люди с инвалидностью и дети без сопровождения родителей.

С начала полномасштабной войны из Украины в Эстонию приехали около 27 тысяч беженцев.

Как сообщил представитель миграционного отдела МВД Иикка Саунамяки, перевозки этих категорий в Финляндию еще не начинали и планирование только начинается.

В Финляндии в настоящее время зарегистрировано 15 тысяч украинцев, покинувших свои дома из-за войны, и еще значительная часть приехавших пока не зарегистрировались.

Как сообщалось, в Эстонию украинцы прибывают не только транзитом через Польшу, Литву и Латвию - через российскую границу прибывают те, кого принудительно вывезли в Россию из оккупированной территории, или же у них не было другой возможности уехать. Сколько граждан Украины въехали в Европу и в частности Эстонию по такому маршруту, неизвестно.