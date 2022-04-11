В трех областях РФ, граничащих с Украиной, объявили террористическую угрозу
В трех областях РФ, граничащих с Украиной, ввели высокий уровень "террористической угрозы". Об этом, со ссылкой на "РИА Новости", сообщает Украинская правда.
Высокий уровень террористической угрозы был установлен в Брянской области на 15 суток.
В Розсошанском и Кантемировском районах, граничащих с Луганcкой областью, ввели "второй из трех возможных" уровней террористической угрозы.
"Желтый уровень" террористической угрозы был объявлен в Белгородской области.
Также высокий уровень террористической угрозы объявили местные власти Курской области, граничащей с Сумской областью.