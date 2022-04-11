CNN: треть российских сил потеряли боеспособность

Источники журналистов в западных разведывательных ведомствах утверждают, что почти треть сил, которые сосредоточила Россия в середине февраля для вторжения в Украину, потеряли свою боеспособность.﻿﻿ Об этом пишут ВВС и CNN, сообщает Украинская правда.

"Согласно словам западного высокопоставленного чиновника, они осуществили переоценку количества российских БТГр (в каждой от 700 до 1000 человек), которые потеряли боеспособность в результате боевых действий в Украине, и теперь рассчитывают их на уровне 37-38, то есть боеспособных осталось 90 БТГр. Это указывает на большие потери, чем считалось ранее" , - информирует корреспондент BBC Марк Урбан со ссылкой на неназванного чиновника западного правительства

Журналисты CNN во время общения с высокопоставленным чиновником Пентагона выяснили, что россияне усиленно подвозят в свои передовые подразделения на Донбассе тыловое обеспечение и усиливают вспомогательными средствами.

В частности, конвой, который заметили спутники в поселке Великий Бурлук, скорее всего, двигался в Изюм для усиления российских оккупационных войск. В его составе американская разведка видит технику для командования и управления с полевыми штабами, поддержка пехоты, возможно, беспилотники.