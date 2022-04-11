СБУ: задержан шпион, работавший в Администрации экс-президента

СБУ задержала агента российских спецслужб, работавшего в Администрации бывшего президента и других госструктурах. Об этом заявили в ﻿Службе безопасности Украины, сообщает Украинская правда.

"Контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, сделавшего в Украине серьезную карьеру – работавшего в Администрации бывшего президента и других госструктурах" , - информировало﻿ СБУ.

Задержанный признался, что с 2014 года работал на Главное управление Генштаба Вооруженных Сил РФ. Был завербован после того, как бежал из Донбасса в Белгород.

Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Регин" и поставили задачу – получить секретную информацию государственного уровня.

Для этого ему даже помогали делать карьеру в украинских органах власти. В частности, агент работал в суде, впоследствии в одном из департаментов Администрации бывшего президента, а затем служил в армии.

Он также собирал компрометирующие данные о разных чиновниках. А с началом широкомасштабного вторжения в Украину – информацию о силовиках, оружии и военной технике.

В ходе спецоперации сотрудники Харьковского управления СБУ перехватили канал связи агента, установили его местонахождение и в конце концов схватили в Донецкой области. Агенту грозит пожизненное лишение свободы.