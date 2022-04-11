Премьер Польши раскритиковал антироссийские санкции ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции ЕС против России возымели действие как слабая вакцина и в определенной степени даже ускорили определенные экономические процессы в РФ, сообщает Европейская правда.

"Санкции подействовали как слишком слабая вакцина. На данном этапе они не только не остановили военную машину Путина, но и в определенной степени усилили происходящую в России определенную экономическую деятельность" , – сказал Моравецкий после встречи с бельгийским коллегой Александром Де Кроо.

"На поле битвы между добром и злом не должно быть нейтральных настроений. Мы должны донести всем вокруг, кто еще сомневается, что с таким жестоким режимом, как фашистский режим в Москве, не о чем договариваться" , – пояснил он.

Моравецкий призвал ужесточение санкций с целью вынудить Москву изменить свою позицию.

"Расходы для России, начавшей эту войну, должны быть как можно выше" , – заявил бельгийский премьер.

Моравецкий отметил, что "мы имеем дело с удивительной пропагандой с другой стороны".

"С пропагандой, которая говорит о денацификации Украины, которая в устах кремлевских пропагандистов прямо напоминает худшие немецкие, фашистские традиции. Сравнивать режим Путина с фашистским режимом не только правомерно, это уместно, это точно отражает жестокость происходящего в Украине" , - подчеркнул глава польского правительства.

Как сообщалось, Европейский Союз, возможно, начнет обсуждение шестого пакета санкций против России на следующей неделе.