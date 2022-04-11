В Крыму объявили "желтый" уровень террористической угрозы
В Крыму вводится высокий уровень террористической опасности из-за возможных провокаций "пособников киевского режима". Об этом заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов, сообщает Корреспондент.
"Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого ("желтого") уровня террористической опасности", - написал он в Telegram.
По его словам, режим введен с профилактической целью. Аксенов указал, что на полуострове спокойно, обстановка "контролируется властями и правоохранительными органами".
Режим будет действовать 15 суток.
"Ограничений в повседневной жизни граждан это не повлечет", - пообещал Аксенов, попросив тем не менее жителей сообщать о подозрительных гражданах и бесхозных предметах.