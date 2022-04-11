ОТУ "Восток": ВСУ сегодня уничтожили 92 захватчика, танк и вертолет

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские защитники 11 апреля уничтожили более 90 захватчиков, вражеские танк и вертолет. Об этом информировало ОТУ "Восток" в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

Отмечается, что на востоке Украины российские войска сегодня совершили одну атаку. Украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники противника.

Так, в ходе боев были уничтожены 92 российских захватчика, один танк, три БТР/БМП, три артиллерийские системы, 24 единицы автомобильной техники, один вертолет и три беспилотника.

Как сообщалось, по данным Генштаба, российские войска с 24 февраля по 11 апреля потеряли около 19 500 человек.