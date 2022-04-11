Белый дом: cмена командующего наступательными силами в Украине не поможет РФ

Назначение генерала Дворникова командующим наступательными силами России в Украине не изменит того факта, что Россия уже потерпела стратегический провал.﻿ Об этом заявила в понедельник на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Укринформ.

«Смена личного состава или высшего руководства не отменяет того факта, что это (наступательная операция в Украине. – Ред.) уже стало стратегическим провалом для России» , - отметила пресс-секретарь администрации Байдена.

Она также заметила, что генерал Дворников "прославился" тем, что под его руководством российские силы совершали варварские действия против гражданских в Сирии.

При этом Псаки выразила мнение, что «те зверства, которые мы уже видели в Украине, будут продолжаться».