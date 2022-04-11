"Азов": россияне сбросили на Мариуполь неизвестный яд
Российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сообщении отряда специального назначения "Азов".
"Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА", – говорится в сообщении.
Сообщается, что у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.
Последствия использования неизвестного вещества уточняются.