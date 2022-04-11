В Ирпене объявили комендантский час на трое суток

В городе Ирпень Киевской области комендантский час продлится с 12 по 15 апреля. Об этом заявил городской голова Ирпеня Александр Маркушин, сообщает Укринформ.

"С завтрашнего утра (с 6:00) и до 9:00 пятницы, 15 апреля, на территории Ирпеня вводится комендантский час" , - написал он в Телеграмме.

Маркушин подчеркнул, что въезд в город во время комендантского часа будет запрещен. Исключение – правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры по предварительно согласованному списку.

Проезд на Бучу разрешен через Дмитровку и Забучье.