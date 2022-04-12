В МИД Британии начали проверку информации о химической атаке в Мариуполе

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о начале "срочной работы с партнерами" по проверке информации об использовании российскими оккупантами химического оружия в Мариуполе, сообщает Новое время.

"Сообщается, что российские войска могли применить отравляющие вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы срочно работаем с партнерами для проверки деталей. Любое применение такого оружия было бы бессердечной эскалацией этого конфликта, и мы будем требовать от Путина и его режима ответа" , — сообщила глава МИД.

Вечером 11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и нарушение координации.