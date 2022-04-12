Пентагон о химическом оружии в Мариуполе: пока не можем подтвердить
Пентагон не может подтвердить сообщение о том, что российские войска использовали химическое оружие в Мариуполе, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
"Эти сообщения, если они правдивы, отражают беспокойство, которое у нас было насчет потенциала России в использовании в Украине различных средств борьбы с массовыми беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами", – говорится в сообщении.
По словам Кирби, Пентагон знает об этих сообщениях и будет внимательно следить за ситуацией.