Российский монополист Газпром не обжаловал решение суда по спору с польской компанией PGNIG и оно стало окончательным, сообщает Новое время.

"Решение Арбитражного суда относительно цен на газ в Ямальском контракте, благоприятное для PGNiG, является окончательным. Правовой путь для оспаривания этого решения со стороны Газпрома исчерпан", — говорится в сообщении компании.

Газпром не подал кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Стокгольма об отказе в удовлетворении его апелляционной жалобы, поэтому решение от 30 марта 2020 года вступило в силу.

Согласно решению Стокгольмского арбитража, PGNiG будет платить российской компании за природный газ по новой формуле. Цена будет напрямую зависеть от стоимости газа на западноевропейском рынке. Решение Трибунала применяется с 1 ноября 2014 года, то есть со дня, когда PGNiG обратилась к Газпрому с просьбой пересмотреть цену в контракте. Это означает, что российская компания обязана вернуть PGNiG приблизительно $1,5 млрд. Это разница между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной PGNiG с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.