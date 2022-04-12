"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 12 апреля
"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 12 апреля. Сегодня отправится 13 поездов, сообщает Сегодня.
Как будут курсировать эвакуационные поезда?
Покровск
- 10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь;
- 14:00 – 241/242 Покровск – Львов;
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
- 17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы.
Львов
- 14:00 – 241/242 Львов – Днепр;
- 22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж.
Другие
- 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас;
- 08:30 – 240/239 Тернополь – Днепр;
- 11:20 – 274/273 Славянск – Львов;
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск;
- 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая;
- 21:30 – 236/235 Черновцы-Киев-Пас;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.