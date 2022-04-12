"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 12 апреля

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 12 апреля. Сегодня отправится 13 поездов, сообщает Сегодня.

Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Покровск

10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь;

14:00 – 241/242 Покровск – Львов;

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы.

Львов

14:00 – 241/242 Львов – Днепр;

22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж.

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