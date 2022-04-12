"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 12 апреля

"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 12 апреля
Фото: Facebook

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 12 апреля. Сегодня отправится 13 поездов, сообщает Сегодня.

Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Покровск

  • 10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь;
  • 14:00 – 241/242 Покровск – Львов;
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
  • 17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы.

Львов

  • 14:00 – 241/242 Львов – Днепр;
  • 22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж.

Другие

  • 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас;
  • 08:30 – 240/239 Тернополь – Днепр;
  • 11:20 – 274/273 Славянск – Львов;
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск;
  • 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая;
  • 21:30 – 236/235 Черновцы-Киев-Пас;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

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