Бельгия возвращает посольство в Киев выделяет Украине 500 млн евро

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заявила, что вскоре возобновит работу посольство страны в Киеве, которое было закрыто в марте по соображениям безопасности. Также Бельгия готовит новый пакет помощи в размере 500 млн евро, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

После встречи Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Вильмес подтвердила, что МИД Бельгии готовится к открытию посольства в Киеве. Кроме того, Бельгия анонсировала выделение третьего транша в размере 500 млн евро в Европейский фонд мира.

Глава внешнеполитического ведомства также подтвердила поддержку Бельгией пятого пакета санкций против России и Беларуси и призвала ожидать следующей серии санкций уже в ближайшее время.