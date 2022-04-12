ОК "Юг": под Николаевом оккупанты пытались атаковать ВСУ, переодевшись в гражданских

Вблизи Николаева российские оккупанты пытались атаковать украинские позиции, притворившись гражданскими, сообщает Новое время.

После попытка атаки украинских позиций пять российских военных были уничтожены, остальные убежали с поля боя.

"На Николаевщине, выискивая отчаянные способы диверсий, переодетые рашисты на 3 гражданских автомобилях пытались выдать себя за группу эвакуированных местных жителей, которые заблудились. Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, оккупанты попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв 5 своих, рашисты быстро слиняли с поля боя" , — сообщили в Оперативном командовании Юг.

В результате обстрелов российских оккупантов Николаевской области за прошедшие сутки, 10 апреля, пострадали 25 человек.