Япония ввела санкции против депутатов Госдумы РФ и дочерей Путина

Министерство иностранных дел Японии объявило о введении санкций против 398 россиян и 28 российских организаций из-за полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Новое время.

Об этом сообщается на сайте МИД Японии.

Страна вводит санкции в виде замораживания активов против 385 депутатов Госдумы РФ, а также дочерей российского диктатора Владимира Путина Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, жены и дочери главы МИД РФ Марии Лавровой и Екатерины Винокуровой. Кроме них, под санкции попали главком ВМФ РФ Николай Евменов, его заместитель вице-адмирал Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, главком Сухопутных войск Олег Салюков, главком ВКС РФ Сергей Суровикин, командующий ВВС РФ Сергей Дронов и другие россияне.

Также ограничения введены против российских банков Альфа-банк и Сбербанк. Их активы будут заморожены, а транзакции с ними запрещены, начиная с 12 мая.

В перечень предприятий попали АО НПК Техмаш, Рязанское конструкторское бюро Глобус, Арзамасское научно-производственное предприятие Темп-авиа, государственное машиностроительное конструкторское бюро Вымпел имени Торопова, Арсеньевский авиационный завод Прогресс имени Н. И. Сазыкина и другие.

Япония ввела запрет на иностранные инвестиции в РФ. С 12 мая они будут осуществляться только по специальным разрешениям.