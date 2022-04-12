Блинкен призвал Индию определиться с отношением к России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Индию «принять собственные решения» относительно вызовов, которые представляет война России против Украины, и определиться с подходом к общему бизнесу с РФ, сообщает Укринформ.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник в Вашингтоне в формате 2+2 – с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

«Индия должна принять собственные решения относительно своих подходов к вызовам (войны России против Украины – ред.)» , - отметил государственный секретарь США.

Он подчеркнул, что нынешняя российская агрессия является не только нападением на украинский народ, но и «нападением на мировой порядок», которого США, Индия, как и все другие страны мира, придерживаются и защищают.

В этой связи Блинкен отметил, что Соединенные Штаты проводят консультации со всеми союзниками и партнерами относительно последствий для России после того, как она развязала войну в Украине и совершает зверства против мирных людей.

«По нашему мнению, важно, чтобы все страны, особенно те, которые имеют рычаги влияния, давили на Путина, для прекращения войны. Но также важно, чтобы демократии были вместе» , – подчеркнул государственный секретарь США.

Как сообщалось, Индия пытается продолжать партнерские отношения с Россией. В том числе индийская сторона продолжает покупать российскую нефть, а на прошлой неделе воздержалась во время голосования за прекращение членства России в Совете ООН по правам человека.