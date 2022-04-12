Гайдай: враг ночью обстреливал Луганскую область

Российские оккупанты продолжили обстреливать Луганскую область и ночью, в результате чего минимум один человек погиб и трое получили ранения.﻿ Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своем официальном канале в Telegram.

"К сожалению, есть жертвы в Лисичанске – один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов. В Рубежном загорелись три дома", – рассказал Гайдай.

По его словам, очень часто спасатели получают вызовы с территории города, где уже почти месяц находятся кадыровцы, или непосредственно с зоны активных боевых действий. Поэтому пожаров и разрушений в Рубежном намного больше.

"Огонь россияне открывали по Северодонецкой общине, Лисичанску, Кременной, Новодружеску, Рубежному. Ими повреждены 17 объектов – 12 жилых домов и 4 объекта инфраструктуры, нежилые сооружения", – написал Гайдай.

Также он добавил, что два дома горели ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек – в Новодружеске. В целом, работниками ГСЧС было ликвидировано 17 пожаров.