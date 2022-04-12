Война в Украине приведет к сокращению роста мировой торговли вдвое

Военная агрессия России против Украины приведет к сокращению роста мировой торговли вдвое, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в анализе последствий войны для торговли, проведенном Всемирной торговой организацией (ВТО).

"Война в Украине не только вызвала гуманитарный кризис огромных масштабов, но и нанесла серьезный удар по мировой экономике" , - отмечают в ВТО.

Отмечается, что сокращение торговли и производства, скорее всего, почувствуют люди во всем мире из-за повышения цен на продукты питания и энергоносители и сокращения доступности товаров, экспортируемых Украиной и Россией.

ВТО прогнозирует, что кризис может снизить рост мирового ВВП на 0,7–1,3 процентных пункта, в результате чего рост составит от 3,1% до 3,7% в 2022 году.

Также прогнозируется, что рост мировой торговли в этом году может сократиться почти вдвое с 4,7%, прогнозируемых ВТО в октябре прошлого года, до 2,4-3%.

"Хотя доля России и Украины в общей мировой торговле и производстве относительно невелика, они являются важными поставщиками основных продуктов, особенно продуктов питания и энергии. Обе страны поставили около 25% пшеницы, 15% ячменя и 45% экспорта подсолнечника в 2019 году. Только на Россию приходилось 9,4% мировой торговли топливом, включая 20% экспорта природного газа" , - отмечают в ВТО.

Отмечается, что Россия и Украина также являются ключевыми поставщиками вводимых ресурсов в производственно-сбытовые цепочки.

Так, Россия является одним из основных мировых поставщиков палладия и родия, ключевых ресурсов для производства каталитических нейтрализаторов для автомобилей. Производство полупроводников в значительной степени зависит от неона, поставляемого Украиной. Подчеркивается, что сбои в поставках этих материалов могут ударить по производителям автомобилей.

В ВТО отмечают, что Европа, основной пункт назначения как российского, так и украинского экспорта, скорее всего, испытает на себе основную тяжесть экономического воздействия. Сокращение поставок зерна и других продуктов питания также приведет к росту цен на сельскохозяйственные товары, что негативно скажется на продовольственной безопасности в более бедных регионах.

"Африка и Ближний Восток являются наиболее уязвимыми регионами, поскольку они импортируют более 50 процентов своих потребностей в зерновых из Украины и/или России. Всего 35 стран Африки импортируют продовольствие и 22 импортируют удобрения из Украины, России или из обеих стран. Некоторые страны Африки к югу от Сахары столкнулись с возможностью повышения цен на пшеницу на 50-85 процентов в результате влияния войны на поставки зерна из региона" , - отмечается в статье.

Также в анализе ВТО отмечается, что один из долгосрочных рисков заключается в том, что война может спровоцировать распад мировой экономики на отдельные блоки.

"Экономические санкции могут привести к тому, что крупнейшие страны перейдут к "разъединению" по геополитическим соображениям с целью достижения большей самодостаточности в производстве и торговле. Даже если формальных блоков не возникнет, частные субъекты могут решить свести риск к минимуму, переориентировав цепочки поставок" , - говорится в сообщении организации.

ВТО также предупреждает о том, что потери доходов в результате такого развития событий "будут серьезными, особенно для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран". На глобальном уровне это может в долгосрочной перспективе сократить ВВП примерно на 5%, в частности, за счет ограничения конкуренции и подавления инноваций. При этом отмечается, что падение ВВП может быть более серьезным, поскольку в оценке учитывается лишь ограниченный набор выгод от торговли, которые будут упущены.